Le bien à la loupe, en Brabant wallon: une villa rénovée à 995.000 euros (photos)

Cette villa de la fin des années 1950 est située dans un quartier résidentiel de Waterloo, à deux pas de toutes les facilités. Elle est dans un bon état général et les rénovations apportées au cours des 10 dernières années lui apportent tout le confort moderne ainsi que de bonnes performances énergétiques (PEB C). La villa permet plusieurs utilisations car, en plus de ses 3 chambres à l’étage, elle dispose d’un sous-sol aménagé qui peut accueillir des chambres supplémentaires ou, pourquoi pas, une activité professionnelle.

Situation

Cette villa est implantée dans une avenue verte et résidentielle de Waterloo. Elle est aussi bien située par rapport aux facilités puisque la chaussée de Bruxelles se trouve à 500 mètres à peine. Celle-ci compte une grande variété de commerces, services et arrêts de bus. Le centre de Waterloo est quant à lui implanté à environ 1,5 kilomètre alors que la gare est joignable en moins de 10 minutes en voiture. La situation de la villa permet également un accès au ring de Bruxelles en plus ou moins 5 minutes et, lorsque le trafic est fluide, une petite demi-heure de route suffit pour rejoindre le centre de la capitale.

2

Etat général

Construite en 1959, la villa présente un certain style, qui a été conservé malgré d’importantes rénovations en 2012. Ses quelques arcades, sa cheminée ou encore ses parquets d’époque cohabitent, entre autres, avec des salles d’eau modernes et une cuisine équipée contemporaine. On note aussi la présence de matériaux de qualité comme du granite ou de la pierre bleue. Au niveau technique, le système électrique est aux normes, la toiture en ardoises naturelles date de 2015 et la chaudière fonctionne au gaz. La PEB de la villa est de C et le bien est dans un très bon état d’entretien. Il n’y a pas vraiment de travaux à prévoir, sauf l’éventuel remplacement de quelques châssis double vitrage plus anciens.

3

Disposition

L’entrée de la maison s’ouvre sur un hall avec escalier desservant un WC, un bureau et le vaste séjour en L agrémenté par un feu à cassette. Ce living communique avec la cuisine équipée ainsi qu’avec le grand balcon surplombant le jardin. Le sous-sol, qui se trouve à hauteur du jardin, accueille quant à lui le garage pour une voiture, un local technique/buanderie, une cave, une salle de douche, un hall avec rangements et deux pièces illuminées par des baies vitrées donnant sur la terrasse et le jardin. Ces pièces peuvent, par exemple, faire office de chambres, mais aussi de cabinets pour une activité professionnelle puisque le sous-sol dispose d’un accès indépendant depuis l’extérieur. Au premier étage, la villa compte une salle de douche et trois chambres supplémentaires, dont une suite parentale avec dressing et salle de bain complète. La maison possède aussi un grenier de rangement.

4

Prix

La villa est mise en vente au prix de 995.000 euros. Grâce à ses rénovations, elle est en très bon état et habitable immédiatement. Il est possible d’y installer une activité professionnelle.

Surface habitable : 212 m2

Chambres : 5

Salles d’eau : 3

WC : 3

Cave : oui

Jardin : oui (terrain de +/- 10 ares)

Etat : rénové

Garage : oui

PEB : C