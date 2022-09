Nouvelle tuile pour l’Équipe de France, qui acte un douzième forfait à quelques semaines du Mondial: Adrien Truffert remplace Lucas Digne

Le latéral d’Aston Villa, blessé à la cheville droite, a été suppléé par Adrien Truffert, a annoncé mardi la FFF, fédération française de football. Équipier d’Arthur Theate au Stade Rennais, Truffert a quitté le groupe des espoirs français pour intégrer les A.

La France est orpheline de très nombreux joueurs pour cette fenêtre internationale. En effet, les Bleus sont privés de leur capitaine et gardien Hugo Lloris mais aussi d’Ibrahima Konaté, Presnel Kimpembe, les deux frères Hernandez, N’Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Boubacar Kamara, Kingsley Coman et, dernier mais non des moindres, Karim Benzema.