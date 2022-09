Donald Trump s'insurge après les funérailles d'Elizabeth II: «L'Amérique n'est plus respectée»

Dans un article publié ce lundi, Het Laatste Nieuws rapporte la colère que Donald Trump a déversée sur le réseau social Truth Social à l’égard de son successeur. « Sur le marché immobilier, en politique et dans la vie. C’est l’emplacement qui compte le plus ! », a ainsi écrit l’ancien président américain.

« Voilà ce qui est arrivé à l’Amérique en deux petites années. On ne nous respecte plus ! », a poursuivi Donald Trump, qui n’était pas convié à la cérémonie. « Si j’avais été président, ils ne m’auraient jamais mis à l’arrière. Et notre pays aurait aussi un aspect complètement différent de celui qu’il a aujourd’hui. »