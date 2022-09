Un arbitre de basket retrouvé mort dans les vestiaires d’un hall omnisports en Flandre

Collins Kanjanda, 44 ans, originaire du Zimbabwe, mais vivant à Hasselt, devait siffler un match de basket en fauteuil roulant, à Herk-de-Stad, dimanche dernier. Cependant, le referee ne s’est pas présenté sur le terrain.

« Quelques heures plus tard, il a été retrouvé mort dans le vestiaire », a déclaré Franky Verdurmen, point de contact pour les arbitres du Limbourg. Et d’expliquer : « Sur les images caméra consultées par la suite, on le voit entrer dans le vestiaire. Mais personne ne l’a vu entrer dans la salle de sport. La cause du décès n’est pas encore connue. Il n’est pas question d’intention malveillante. »