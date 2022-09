Cate Blanchett: «La vie des artistes dissimule bien des histoires»

La divine Cate Blanchett fait son retour avec un film qui se présente comme un défi colossal et qui fera couler beaucoup d’encre. Tár (1), signé par le réalisateur Todd Field après seize ans d’absence au cinéma, plonge dans le monde de la musique classique internationale à travers la figure de Lydia Tár. Considérée comme l’une des plus grandes compositrices et directrices d’orchestre en vie, elle est la première femme à diriger un grand orchestre allemand. Le film la rejoint à l’apogée de sa créativité, de sa carrière et de sa vie personnelle, alors qu’elle vit avec une violoniste et la petite fille qu’elles ont adoptée, et la suit jusqu’à son tragique déclin. Les accusations #MeToo se multiplient, tout comme les vidéos et les mails : Lydia est suspectée d’avoir favorisé la violoncelliste dont elle s’est éprise au sein de son orchestre, d’avoir harcelé des femmes par le passé et d’avoir persécuté une musicienne qui a fini par s’ôter la vie.