Kevin De Bruyne vole au secours de l’un de ses coéquipiers, cible de nombreuses critiques: «Sa vie privée ne regarde que lui»

Après deux très bonnes saisons en Premier League en tant que capitaine d’Aston Villa, Jack Grealish a décidé de quitter con club formateur à l’été 2021, contre un joli chèque de presque 120 millions d’euros. Le médian a atterri à Manchester City avec une belle réputation… et les attentes qui vont avec. Mais, un peu plus d’un an plus tard, l’Anglais semble avoir toujours du mal à s’imposer au sein de l’équipe de Pep Guardiola. Cette saison, il a même dû attendre la huitième journée de Premier League pour faire enfin trembler les filets, sur une passe décisive d’un certain Kevin De Bruyne.

Un rendement assez faible qui fait de lui la cible favorite des médias et des supporters mécontents. Mais, pour voler à sa rescousse, l’international aux 23 sélections peut compter sur Kevin De Bruyne, vice-capitaine de l’équipe mancunienne. « Il faut être patient avec Jack Grealish », a expliqué le Diable au Daily Mail. « Je pense que les gens ne se rendent pas compte des difficultés que vous rencontrez quand vous changez de club pour la première fois. Il faut s’habituer à ce nouveau club, à cette nouvelle vie. Les gens pensent que c’est facile, mais on rencontre beaucoup de difficultés dans ces moments. Forcément, Jack a besoin de temps pour s’adapter. Mais je trouve qu’il le fait bien. Je pense qu’il faut juste être patient car, personnellement, je ne suis pas trop inquiet. »