Alla Pougatcheva a entamé sa carrière de chanteuse il y a cinquante ans. Elle est aujourd’hui une star très populaire en Russie et dans plusieurs pays de l’ancien bloc soviétique.

Etant donné son statut, M. Pougatcheva n’hésite pas à prendre position dans des conflits dans lesquels la Russie est impliquée. L’icône russe l’a par ailleurs fait en s’opposant à l’annexion russe de la Crimée en 2014.

En février, la chanteuse et son mari avaient pris la direction d’Israël, ce qui était vu d’un mauvais œil en Russie.

Acte de solidarité

Depuis près de deux semaines, mari et femme sont de nouveau en Russie, mais l’époux d’Alla Pougatcheva a été placé sur la liste des agents de l’étranger. Suite à cela, la grande dame de 73 ans a écrit un poste Instagram revendiquant « la liberté d’expression » et « la fin de la mort de nos garçons pour des objectifs illusoires qui font de notre pays un paria et pèsent sur la vie de nos citoyens ».