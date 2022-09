Contre-offensive ukrainienne: la Russie retire ses sous-marins de Crimée

La capacité de l’Ukraine à attaquer à une plus grande distance, modifiant le niveau de sécurité en Crimée, est sans doute la cause de la retraite de ses sous-marins russes de classe Kilo stationnés dans le port de Sébastopol.

Sécurité « ébranlée »

Le ministère a souligné que l’annexion de la Crimée par le président russe Vladimir Poutine en 2014 visait à garantir la sécurité de la Flotte de la mer Noire. « La sécurité de la base est maintenant directement ébranlée par l’agression continue de la Russie contre l’Ukraine », a-t-il noté.

