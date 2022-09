Retour de la grippe: les experts s’inquiètent d’une combinaison avec le coronavirus La grippe revient cette année. Avec le coronavirus, cela n’annoncerait rien de bon. On parle même de « twindémie ».

La vaccination contre la grippe reste le meilleur moyen pour limiter les risques de contracter la maladie et ses potentielles complications, d’autant plus que le coronavirus circule toujours et risque de faire son retour alors que nous sommes à l’aube de la saison hivernale. Le but est d’éviter ainsi une « twindémie » de grippe et de coronavirus, ont averti mardi les experts de la santé au cours d’une conférence de presse à Bruxelles. Quelque 500.000 personnes en moyenne par an sont touchées par la grippe et un cas de grippe sur 1.000 nécessite une hospitalisation.

À lire aussi Coronavirus: une nouvelle (mini) vague attendue « Prédire exactement à quel moment commencera la prochaine saison grippale, la souche virale qui la dominera et la gravité de l’épidémie est impossible », explique Marc Van Ranst, professeur de virologie et d’épidémiologique à la KULeuven. L’activité grippale dans l’hémisphère sud peut toutefois donner une idée de ce à quoi on peut s’attendre dans l’hémisphère nord, indique le professeur Van Ranst. Et les données en provenance d’Australie notamment ne sont pas très rassurantes, observe Marc Van Ranst. L’expert remarque que depuis le début de la pandémie de coronavirus, « la grippe est non seulement de retour mais la saison grippale en Australie a été particulièrement virulente ». L’île-continent a en outre vu le nombre de cas de coronavirus augmenter. Le risque d’une éventuelle double infection n’est donc pas négligeable.