Mercato cycliste: Adam Yates quitte INEOS Grenadiers pour UAE Emirates

Vainqueur de la Clasica San Sebastian en 2015, Adam Yates a remporté le Tour d’Allemagne cette année et terminé le Tour de France en 9e position (tenant compte de la disqualification du Colombien Nairo Quintana). Adam Yates est un coureur grand tour avec une 4e sur la Grande Boucle en 2016, une 9e déjà en 2020 ainsi qu’une 4e sur la Vuelta.

Frère jumeau de Simon Yates, vainqueur du Tour d’Espagne 2018, Adam Yates compte 18 victoires chez les professionnels, dont le Tour d’Allemagne (2022), de Catalogne (2021) et des Émirats arabes unis (2020). «Je suis impatient à l’idée de rejoindre UEA Emirates. J’ai vu l’équipe grandir ces dernières années, je ne pouvais pas laisser ma chance de la rejoindre. Je sens que mes meilleures années sont encore devant moi et que cette formation me permettra d’en tirer le meilleur», a dit celui qui débuté sa carrière en 2014 chez Orica GreenEDGe, devenu Mitchelton-Scott, avant de rejoindre INEOS Grenadiers début 2021.