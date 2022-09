Construire en bois sera bientôt moins cher que la construction traditionnelle

Construire en bois a (encore) son prix. Mais avec l’énergie qui s’envole, ce mode de construction sera bientôt moins cher que la construction traditionnelle. Chez Wood Shapers, on en est convaincus.

Créer une société en pleine crise du covid n’est guère évident. C’est pourtant ce qu’ont fait CFE et BPI Real Estate en donnant naissance, en 2020, à Wood Shapers. Issue d’une joint-venture entre le groupe multidisciplinaire, actif notamment dans la construction, et sa filiale immobilière, la nouvelle société s’emploie, comme son nom l’indique, à construire des bâtiments multifonctions et des habitations résidentielles en bois.

Le covid a eu une conséquence fâcheuse sur le prix de ce matériau aux indéniables qualités durables et respectueuses de l’environnement. Les entreprises étant restées à l’arrêt complet, les délais de livraison, une fois que la machine a été relancée, se sont considérablement allongés. Conséquence : les Etats-Unis et la Chine (qui ont connu un redémarrage de la construction plus rapide qu’en Europe) se sont retrouvés avec des stocks insuffisants pour satisfaire la demande.