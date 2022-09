Prix de l’énergie: comment obtenir l’aide gouvernementale?

Afin de permettre aux ménages de faire face à la hausse des prix de l’énergie cet hiver, la Vivaldi propose un nouveau forfait de base pour les mois de novembre et décembre 2022. Cette aide s’élève à 135 euros pour le gaz et à 61 euros pour l’électricité, comme nous le rapporte 7sur7. Des conditions de revenus et de contrats ont été fixées. Ainsi, tous les contrats, variables comme fixes sont concernés tant qu’ils ont été signés ou renouvelés après le 1er octobre 2021.

Qui est concerné ?

L’éligibilité dépend des revenus du foyer. Une personne seule ne doit pas percevoir plus de 62.000 euros annuels, tandis que pour un couple la limite de revenus est de 125.000 euros. Si vous avez des personnes à charge, pour chacune d’elle, cette limite augmente de 3.700 euros. Ce seront donc 85 % des ménages belges qui devraient bénéficier de l’aide gouvernementale, selon 7sur7. Pour les 15 % restant, ils seront imposés l’an prochain.