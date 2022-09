Romelu Lukaku pourrait bientôt effectuer son grand retour à la compétition: «Il faut l’utiliser comme boulet de canon»

Après une saison particulièrement compliquée du côté de Chelsea, Romelu Lukaku a décidé de se relancer du côté de l’Inter Milan, où il avait tant brillé auparavant. Mais le colosse belge a été freiné dans son retour au premier plan par une blessure musculaire, survenue à la fin du mois d’août. Raison pour laquelle Roberto Martinez a décidé de se passer des services du meilleur buteur de l’histoire de notre sélection pour affronter le pays de Galles et les Pays-Bas.

Et, si l’on en croit la presse transalpine, ce retour pourrait faire un bien fou au club milanais. « Sans le géant belge, les Nerazzurri ont perdu leur leadership », avance la Gazzetta dello Sport. « À lui seul, Romelu Lukaku, aussi grand soit-il, ne pourra arrêter le vent qui souffle sur l’Inter. Il faudra un effort collectif pour résoudre les problèmes de son équipe. Pas un coup de baguette magique d’un individu. Toutefois, la possibilité de voir Romelu Lukaku de retour contre l’AS Rome va donner un nouvel élan à l’Inter. Il a vécu comme un simple spectateur l’effondrement du jeu et des résultats du club milanais. Il a beaucoup souffert alors qu’il voulait reconquérir la couronne de la ville pour son retour. Même s’il ne gagnera pas seul, le numéro 90 sera la lumière à suivre pour sortir du tunnel. Avant sa blessure, l’équipe commençait à être dessinée sur l’avant-centre, comme une boussole. Tout semblait destiné à tourner autour de lui. Le but est de l’utiliser ce boulet de canon pour démolir les défenses adverses. »