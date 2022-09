«Les enfants, sans préjugés sur la pauvreté, sont une porte ouverte vers leurs parents»

Vous publiez une série de livres pour enfants, illustrés par Cheyenne Olivier, visant à briser les préjugés sur la pauvreté, la migration. D’où vous est venu ce désir ?

Depuis que je suis un enfant, je veux écrire pour les enfants. J’avais abandonné ce rêve et il m’a fallu toute une carrière pour avoir suffisamment de choses vraies à dire peut-être (sourire). Mais j’écris pour un large public depuis plusieurs années, ce que ne font pas forcément les économistes, et cela m’a sensibilisée à la nécessité de communiquer avec un public plus large, et aussi de défaire les préjugés et d’essayer de lutter contre les stéréotypes sur la pauvreté. L’avantage des enfants, c’est qu’ils sont très ouverts et on peut en profiter pour leur donner une représentation plus riche, humaine et empathique de ce que c’est qu’être un enfant pauvre aujourd’hui dans le monde.