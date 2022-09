Le réseau d’agences immobilières ERA poursuit son développement à Bruxelles et en Wallonie

Actif principalement en Flandre depuis de nombreuses années, le réseau d’agences immobilières ERA a jeté son dévolu sur Bruxelles et la Wallonie. Mise en place il y a deux ans, la nouvelle stratégie semble porter ses fruits.

En juillet, ERA a ouvert des agences à Braine-l’Alleud, Nivelles, Genappe et Braine-le-Château. En janvier 2023, elle fera de même à Ciney et Andenne, ce qui portera à 30 le nombre d’agences présentes dans la capitale et le sud du pays. « C’est presque quatre fois plus qu’il y a deux ans et deux fois plus qu’il y a un an », annonce le réseau. « L’objectif fixé en 2020 (35 agences d’ici fin 2025) est donc déjà quasiment atteint. »