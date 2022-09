Poutine est prêt à mettre fin à la guerre en Ukraine, selon Erdogan

Erdogan a déclaré que l’impression qu’il avait retirée de ses récents entretiens avec le président russe était que ce dernier souhaitait « mettre fin à cette situation le plus rapidement possible ».

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu’il pensait que Vladimir Poutine cherchait à mettre fin à la guerre qu’il a déclenchée en Ukraine et qu’un « pas important » serait franchi, relève la BBC .

« Il me montre en fait qu’il est prêt à mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible », a déclaré M. Erdogan. « C’est l’impression que j’ai eue, car la façon dont les choses se déroulent en ce moment est assez problématique ».