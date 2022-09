Pain, viandes, légumes… le point sur l’augmentation des prix en Europe (infographies)

Augmentation du prix du pain, de la viande, des légumes… L’inflation impacte le budget des ménages dans tous les domaines et touche notamment l’alimentation. Certains pays subissent l’inflation plus que d’autres. Le point en infographie sur les pays européens les plus touchés par la hausse des prix.

Le prix de la viande en hausse

Au niveau de la viande, c’est la Hongrie qui se retrouve le plus impacté où le prix à presque doublé depuis 2015. La Suisse est le pays qui s’en sort le mieux, avec une augmentation de 6,8 % en sept ans. L’Allemagne subie également une hausse des prix importante alors que nos voisins les Français ont vu les prix augmenter de plus de 20 %.