Matthieu Goeury prend la direction des Halles de Schaerbeek

Succédant à Christophe Galent à la tête des Halles, Matthieu Goeury prendra ses fonctions en janvier 2023. Avec son parcours éclectique et son expérience au Viernulvier (ex-Vooruit), à Gand, où il a co-piloté une gestion plus horizontale, il devrait bousculer vertueusement l’institution schaerbeekoise.

Constitué de trois membres du bureau et de six membres externes, le jury a dont été séduit par le projet de ce quadragénaire français au parcours hétéroclite. Après des études en littérature anglophone, Matthieu Goeury a vite pris ses quartiers en Belgique pour y développer, en tant que producteur, des projets d’abord musicaux puis tournés vers les formes scéniques. Ce touche-à-tout s’est notamment associé à Michèle Braconnier pour transformer l’L, à Ixelles, en lieu de recherche pour la jeune création. Egalement passé par Bruxelles Bravo, il a participé à la création du Centre Pompidou-Metz avant de rejoindre l’équipe de programmation du Vooruit, à Gand en 2011.

Projet collaboratif

C’est dans ce cadre que nous l’avions rencontré en 2019 alors qu’il y menait, avec ses collègues du Vooruit, une expérience pionnière en matière de gestion horizontale. Organigrammes en rotation permanente, expertise partagée (depuis les coordinateurs de la communication jusqu’au personnel du bar), équipes transversales : le lieu avait accompli une véritable petite révolution, y compris au niveau de la programmation artistique, ouverte et coopérative, organisée en partenariat avec le terrain. Peut-on dès lors s’attendre à ce que Matthieu Goeury importe la méthode aux Halles de Schaerbeek ? « Je ne ferai pas un copié-collé du Vooruit, nous précise d’emblée le nouveau directeur. C’est impossible parce que chaque institution est différente. Je veux d’abord rencontrer les équipes. C’est difficile de dire qu’on va tout changer sans savoir qui y travaille et comment. Mais c’est clair que j’ai envie d’une structure qui soit adaptée au projet, où l’on réinvente le rapport avec les salariés, avec le public, avec les partenaires culturels. » On peut en tout cas s’attendre à un projet hyper collaboratif, ne serait-ce que dans la programmation puisque des contacts ont déjà été pris avec le Botanique, Kanal, le Kaaitheater, Charleroi-Danses, sans compter les liens que l’heureux élu entend tisser avec les associations socio-culturelles et les acteurs de quartier.

Ces Halles de Schaerbeek, Matthieu Goeury y projette ses fantasmes artistiques depuis bien longtemps. « C’est le lieu où j’ai découvert la scène artistique bruxelloise. J’habite ici depuis 20 ans mais avant cela, quand c’était encore dirigé par Philippe Grombeer, j’y venais le week-end et c’est aux Halles que j’ai découvert aussi bien Rosas que des groupes de punk inconnus. Ce qui m’a motivé à postuler, c’est le lieu, cet espace incroyable qu’est la grande Halle, et une programmation diverse qui propose de grands évènements fédérateurs tout en gardant un côté frondeur et rock’n roll. Les gradins ont pris beaucoup de place ces dernières années mais j’ai envie d’utiliser l’espace comme terrain de jeu, avec des formes où l’on n’est pas forcément assis. »

Le retour des fêtes

Matthieu Goeury annonce notamment le retour de la musique et des fêtes. « J’ai par exemple envie de travailler avec la communauté musulmane, à travers les iftars pendant le ramadan. Je voudrais aussi créer des bals, pour une population plus âgée mais aussi pour les plus jeunes. Il y aura des concerts mais sous la forme de productions uniques avec de la musique mais aussi des danseurs, du cirque, des arts visuels. » Au cœur de son projet réside un axe fort : faire venir la jeunesse, dans toute sa diversité, aux Halles de Schaerbeek. « Quand je préparais ma candidature, j’ai beaucoup entendu dire : « Ah oui, les Halles, j’y allais il y a 10 ans ! » Ça m’a inquiété. Il faut recréer une communauté autour des Halles, redéfinir l’image de lieu, qui paraît éloigné alors que c’est à 10 minutes à pied de Rogier. »