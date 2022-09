Vives tensions à la Juventus après la défaite à Monza: Allegri a dû être escorté par la police pour retourner jusqu’au vestiaire (vidéo)

Rien ne va plus à la Juventus. Battue sur le terrain du promu, Monza, la Vieille Dame vit des jours très compliqués. Qui pourraient coûter la tête de Massimiliano Allegri…

Face au club de Silvio Berlusconi, qui signe la première victoire de son histoire dans l’élite, les Bianconeri ont confirmé leur mauvaise passe après leurs deux revers en C1 contre le Paris-SG (2-1) et le Benfica (2-1).

La Juventus, déjà mal en point en Ligue des champions, a concédé dimanche sa première défaite en championnat d’Italie sur le terrain du promu Monza (1-0) après avoir joué à dix plus d’une mi-temps, Angel Di Maria ayant été expulsé pour un geste d’agacement.

L’équipe de Massimiliano Allegri, en tribunes car suspendu, reste sur cinq matches consécutifs sans victoires (2 nuls, 3 défaites) et ne pointe qu’à la 8e place en Serie A, à six points de l’Udinese, leader provisoire surprise après sa victoire sur l’Inter Milan (3-1).

Après cette série très compliquée, le tacticien italien est plus que jamais dans la tourmente. Même s’il s’est dit « amusé » par l’hypothèse d’un limogeage, Allegri semble bel et bien sur un siège éjectable. Notamment à cause des supporters de la Vieille Dame, qui commencent à perdre patience. La preuve en est avec ces images filmées à la sortie du stade de Monza, lorsque l’entraîneur a dû être escorté par les forces de l’ordre pour passer des tribunes au vestiaire de la Juventus…