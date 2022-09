Michèle Noiret: la danse des insectes et des hommes

Avec sa nouvelle création, « L’œil, l’oreille et le lieu », la chorégraphe nous entraîne dans le monde des insectes… avant qu’il soit trop tard.

Aucune création n’est jamais un long fleuve tranquille. Celle de L’œil, l’oreille et le lieu a valu à Michèle Noiret une succession de nuits blanches et de tracas en raison des innombrables contretemps dus à la pandémie du covid. Mais à l’arrivée, le jeu en valait la chandelle. S’inspirant du monde des insectes, la chorégraphe imagine un monde futur où ceux-ci auraient quasiment disparu et où certains lieux seraient dédiés à leur étude. Une manière de mettre en scène la magie d’un monde aussi mal connu qu’essentiel.