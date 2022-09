Dany Boon à propos de «Une belle course»: «J’ai fait ce film parce que c’était avec Line Renaud»

En avril 2023, Dany Boon, trente ans de carrière, sortira son huitième long-métrage comme réalisateur, La vie pour de vrai, avec Charlotte Gainsbourg qui après avoir vu 8 , rue de l’humanité, lui avait envoyé un petit mot : « J’ai beaucoup aimé, quand tournons-nous ensemble ? ». On le verra dans le prochain François Ozon, Madeleine, une comédie adaptée d’une pièce de théâtre et qui se passe dans les années 30 avec Isabelle Huppert, Fabrice Luchini et André Dussollier. « J’ai beaucoup d’admiration pour son travail, son écriture, l’intelligence et la diversité de ce qu’il fait », nous confie-t-il à propos de Ozon. Mais si on le retrouve dans un hôtel bruxellois, c’est pour parler de son actualité immédiate, Une belle course, de Christian Carion, avec Line Renaud, sa mère de cinéma, sa grand-mère artistique.