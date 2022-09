Série: «Myke», juste une mise au poing

Mike, série en huit épisodes sur Disney +

Ça commence par un avertissement. « Je suis le champion le plus brutal, vicieux et impitoyable que vous ayez jamais vu ». Et par une scène, restée gravée dans la mémoire des amateurs plus ou moins éclairés de boxe, celle où, au cours de son combat contre Evander Holyfield, Mike Tyson lui arrache avec les dents un morceau de l’oreille droite.

Fin du combat, mais pas fin de l’histoire. Sur une scène de théâtre, en costume blanc, le même Mike Tyson reprend le fil de son récit, celui de sa vie et de sa carrière de boxeur, qui ne s’arrêtent ni ne débutent ce 27 juin 1997 dans un hôtel de Las Vegas.