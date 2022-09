Plantu: «Je suis habité par l’école Tintin, comme par celle de Charlie»

Un livre et une prochaine exposition au Musée Hergé mettent en scène le dialogue imaginaire qui n’a cessé d’exister entre Plantu et le créateur de Tintin. Le légendaire dessinateur de presse du « Monde » rend hommage à l’un de ses pères.

Il y a un an et demi, il faisait ses adieux au journal Le Monde où il était entré 49 ans plus tôt, à 21 ans à peine. Un demi-siècle, ou presque, y passa, durant lequel Jean Plantureux, de jeune apprenti caricaturiste passa progressivement au statut de légende du dessin de presse. A l’âge – dépassé – de la retraite, Plantu envisagea alors de se recycler dans une carrière animalière… de paresseux.

Il faut croire que l’on ne se refait pas. Car revoici Plantu, en librairie et bientôt au Musée Hergé (janvier 2023), avec un projet hautement symbolique, croisant le fer et la plume avec le monde de Tintin. A bien y regarder, les deux créateurs ont pas mal de valeurs en commun : l’humour, la fantaisie, un mélange de tendresse et d’espièglerie, l’ouverture sur le monde, le souci de la lisibilité narrative, les engagements pacifistes…