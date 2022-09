Stages: branle-bas de combat à un mois des premiers congés scolaires

Suite à la réforme des rythmes scolaires dans l’enseignement général adopté en Fédération Wallonie-Bruxelles, parents et opérateurs de stages doivent s’acclimater à de nouveaux congés. Et s’organiser...

Avec le rééquilibrage imposé par la réforme des rythmes scolaires, le temps passé à l’école se fera par alternance de sept semaines de cours et de deux semaines de congé. Le nombre de jours moyens de cours reste identique (182) et la durée totale des vacances le reste également (quatorze semaines).

Alors que c’est annoncé depuis le printemps, à un peu plus d’un mois des vacances de Toussaint, de nombreux parents apprennent qu’ils devront s’occuper de leurs enfants deux semaines au lieu d’une. Plongés entre les tâches quotidiennes et les responsabilités professionnelles, il n’est pas toujours évident pour eux de s’adapter à ce nouveau rythme. « Je travaille dans l’enseignement supérieur et mes congés ne sont pas parfaitement alignés avec ceux de mes enfants », indique Vesna Jerkovic, mère de deux enfants. « Je vais donc me retrouver avec plusieurs périodes de l’année où je dois m’occuper d’eux sans être présente. »