Jeff Wall: «Je cherche l’authenticité dans la reconstruction du réel»

Photographe travaillant à la façon d’un peintre, Jeff Wall voit ses œuvres présentes dans les plus grandes collections privées et publiques du monde entier. Il expose à Bruxelles à la galerie Greta Meert. Rencontre.

Jeff Wall, jusqu’au 5 novembre à la Galerie Greta Meert, 13 rue du Canal, 1000 Bruxelles, www.galeriegretameert.com

S’exprimant depuis la fin des années 70 par la photographie, Jeff Wall est un artiste mondialement reconnu dont les œuvres figurent dans les plus grands musées et collections privées. Artiste conceptuel à la base, influencé par les grands tableaux du passé, il a mis en place une forme de reconstitution du réel qui s’apparente plus au travail des peintres qu’à celui des photographes.

À la Galerie Greta Meert, où il avait exposé une première fois en 1991, il présente un ensemble d’œuvres allant de 1980 à 2021.