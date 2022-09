Arié Mandelbaum, la quête de l’essentiel

À plus de 80 ans, le peintre Arié Mandelbaum connaît enfin sa première rétrospective au Musée Juif de Belgique. La révélation d’un parcours dont les dernières années sont les plus belles.

Arié Mandelbaum, jusqu’au 5 mars au Musée Juif de Belgique, www.mjb-jmb.org

Sur une grande surface blanche, quelques traits noirs posés dans l’espace. D’abord, on ne voit que le trait, les taches çà et là. Puis l’œil fait le point, reconstitue les parts manquantes. On distingue alors une machine à coudre comme on en trouvait dans bon nombre de familles au siècle passé. Il faut encore un effort d’attention pour comprendre ce que nous voyons. Sous la machine, à peine esquissé, on devine un enfant recroquevillé, caché. De qui ? De quoi ? S’agit-il d’un jeu ou d’un événement tragique ? Les questions se bousculent face à ce tableau dont l’extrême dépouillement fait naître une émotion rare.