«La musique nous définit en tant qu’êtres humains»

Le guitariste Julien Tassin se la joue solo au Saint-Jazz. Qui propose aussi, les 23 et 24 septembre, un programme alléchant : Eve Beuvens & Mikael Godée, BJ Scott, Charles Loos, Rahona & Manu Hermia, l’incroyable trio Fly, etc.

C’est déjà la 36e édition du Saint-Jazz, le festival de jazz de Saint-Josse, créé par l’ancien bourgmestre de la commune bruxelloise Jean Demannez, décédé le 1er décembre 2021 et auquel le festival va rendre hommage. Dans les deux hauts lieux de la musique de Saint-Josse, la Jazz Station et le Botanique, dix concerts, voyez le programme ci-contre, vont vous enthousiasmer. Parmi eux, celui de Julien Tassin, qui va se trouver seul sur la scène du Botanique avec sa guitare, et qui va y jouer son dernier album, Primitiv. Un solo évidemment. Mais attention, avec Julien Tassin, pas question de cloner l’album sur scène. Sa musique se joue sur le moment même. Rencontre.