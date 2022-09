La collecte des déchets perturbée en raison de la grève nationale: voici la carte des communes concernées

Auderghem, Etterbbek, Schaerbeek, Saint-Josse et Watermael-Boitsfort pourraient ne pas voir leurs sacs ramassés par les services de Bruxelles-propreté. A Bruxelles, c’est la zone Belliard qui pourrait être impactée. Concernant Ixelles, cela concernerait uniquement les rues mitoyennes à Bruxelles Belliard et Etterbeek. A Evere ce sont les rues mitoyennes à Schaerbeek. Enfin, pour Woluwe-Saint-Pierre, ce serait les rues mitoyennes à Auderghem.

À lire aussi La colère sociale monte et l’automne s’annonce chaud

Les services de Bruxelles-Propreté pourraient être perturbés ce mercredi 21 septembre en raison de la grève nationale en faveur du pouvoir d’achat qui doit avoir lieu à Bruxelles. Ainsi, les sacs blancs, bleus, jaunes, verts et orange pourraient ne pas être ramassés dans plusieurs communes bruxelloises.

À lire aussi La «sobriété» pour répondre à la crise énergétique? Le concept à la mode qui fait peur aux politiques

Les habitants de ces communes dont les sacs ne seraient pas collectés ce mercredi sont invités, dans la mesure du possible, à rentrer leurs sacs jusqu’à la collecte suivante. Les services de Bruxelles-propreté doivent passer le samedi 24 septembre pour les sacs blancs et le mercredi 28 septembre pour les sacs bleus, jaunes, verts et orange. Les Recypark ou certains d’entre eux pourraient également être fermés ce mercredi.