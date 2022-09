Ivan De Vadder: «Les francophones ont raison d’avoir peur du Belang»

Le Vlaams Belang est en tête des sondages au nord du pays. Il ne fait plus peur ?

Plus comme en 1991. Les jeunes ne savent plus pourquoi il y a un cordon sanitaire. Ils le trouvent même injuste. On a perdu le sens de l’histoire. Le Vlaams Belang est premier parti depuis 2004. On peut le regretter mais c’est une réalité. Par contre, le cordon sanitaire, même s’il ne tient plus qu’à un fil, est toujours bien présent à tous les niveaux de pouvoir. Même la N-VA, qui dit ne pas en tenir compte, a jusqu’ici refusé de gouverner avec le Belang.

Plus personne n’a peur du Belang ?