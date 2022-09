«Les cinq diables»: la puissance des femmes

De Léa Mysius, avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati, Moustapha Mbengue, Daphne Patakias, Patrick Bouchitey, 95 mn.

Direction la montagne, un village, un lac glacial, une petite fille à l’odorat très développé, sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, sa tante Julia qui revient après une longue absence et un père qui voit son monde s’effondrer. Les démons de chacun se croisent, passé et présent s’entremêlent, la réalité frôle le fantastique et la romance devient drame familial.