La Russie menace d’annexer le sud-est de l’Ukraine

Les responsables des Républiques populaires auto-proclamées de Donetsk et de Louhansk, ainsi que l’administration d’occupation à Kherson et à Zaporijia, ont annoncé mardi l’organisation à partir du 23 septembre de référendums visant à annexer ces territoires à la Russie.

Une semaine après avoir subi une déroute militaire sans précédent dans la région de Kharkiv, le Kremlin a décidé de riposter en autorisant la tenue urgente de référendums dans les républiques séparatistes de Donetsk et de Louhansk, ainsi que dans les territoires occupés de Kherson et Zaporijia, en vue de l’annexion pure et simple de ces territoires à la Fédération de Russie. Selon les responsables séparatistes à Donetsk et à Louhansk, dont l’indépendance a été reconnue par Moscou juste avant le déclenchement de la guerre, le 24 février, les scrutins se dérouleront du 23 au 27 septembre. « Je suis sûr que les dirigeants de la Russie accepteront le résultat du vote et que la région de Kherson fera partie de la Russie », a quant à lui déclaré Vladimir Saldo, le chef de l’administration pro-russe de Kherson.