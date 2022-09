Podcast – France, Suède, Italie: pourquoi les partis d’extrême droite séduisent?

Par Pierre Fagnart Publié le 20/09/2022 à 17:39 Temps de lecture: 1 min

Un bloc inédit réunissant la droite et l’extrême-droite a remporté les élections en Suède. Ce week-end, les Italiens sont appelés aux urnes et la grandissime favorite du scrutin, c’est Giorgia Meloni, leader du parti conservateur et souverainiste Fratelli d’Italia. Il y a le Rassemblement National en France, le Fidesz de Viktor Orban en Hongrie : partout à travers l’Europe, les partis de droite extrême ou radicale bombent le torse.

On a demandé à Marine Buisson du service monde de passer par notre studio. Pour qu’elle nous explique ce qui fait le succès de ces formations politiques.

