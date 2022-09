Guerre en Ukraine: Erdogan appelle à une sortie «digne» pour tous du conflit

« Ensemble, nous devons trouver une solution diplomatique raisonnable qui offrira aux deux parties une sortie digne de la crise », a déclaré le chef de l’Etat à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, à New York.

« Nous continuerons d’intensifier nos efforts pour mettre fin à la guerre (…) sur la base de l’intégrité territoriale et de l’indépendance de l’Ukraine », a-t-il ajouté.

Le président turc a dit espérer que « la guerre ne puisse l’emporter » et qu’un « processus de paix équitable puisse triompher », en rappelant que par deux fois depuis le début de la guerre, le 24 février, la Turquie avait réussi à réunir les représentants de la Russie et de l’Ukraine à Antalya (sud) et à Istanbul.

« J’invite les organisations internationales et tous les pays à soutenir sincèrement les efforts de la Turquie », a-t-il encore lancé.