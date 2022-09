«Freaks Out»: un grand spectacle singulier

De Gabrielle Mainetti, avec Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castelitto, Franz Rogowski, 141 mn.

Rome, 1943, sous l’occupation nazie. La Ville éternelle accueille le cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et Mario comme phénomènes de foire. Israel, le propriétaire du cirque et figure paternelle de cette petite famille, tente d’organiser leur fuite vers l’Amérique, mais il disparaît. Privés de foyer et de protection, dans une société où ils n’ont plus leur place, les quatre « Freaks » vont tenter de survivre dans un monde en guerre…