Rebecca Zlotowski à propos de «Les enfants des autres»: «J’avais envie de décorréler le féminin de la maternité»

La réalisatrice française signe son film le plus intime avec « Les enfants des autres », un récit sensible et touchant abordant la question de la maternité. Avec la lumineuse Virginie Efira.

En une dizaine d’années, Rebecca Zlotowski s’est affirmée comme l’une des grandes voix du cinéma français. Avec un regard nouveau, tourné vers ses personnages, et un récit aiguisé. Comme sa parole et son phrasé clair, qui déploie les mots dans une volonté de faire sens. Après Belle Epine (2010), Grand Central (2013), Planetarium (2016), Une fille facile (2019) et la mini-série Les Sauvages (2019), la réalisatrice française revient avec Les enfants des autres, tout juste présenté en compétition à la Mostra. Son film le plus intime sans doute, qui raconte la maternité autrement.