«À propos», le podcast du Soir du 21 septembre: extrême droite en Europe, pouvoir d’achat…

21/09/2022

Un bloc inédit réunissant la droite et l’extrême droite a remporté les élections en Suède. Ce week-end, les Italiens sont appelés aux urnes et la grandissime favorite du scrutin, c’est Giorgia Meloni, leader du parti conservateur et souverainiste Fratelli d’Italia. Il y a le Rassemblement National en France, le Fidesz de Viktor Orban en Hongrie… Partout à travers l’Europe, les partis de droite extrême ou radicale bombent le torse. On a demandé à Marine Buisson du service monde de passer par notre studio pour qu’elle nous explique ce qui fait le succès de ces formations politiques.

Les syndicats lancent, ce mercredi, une série d’actions de mobilisation pour le pouvoir d’achat. Le point de départ, c’est la négociation de la marge salariale et la loi de 1996. On vous a expliqué ça dans notre podcast d’hier avec Pascal Lorent, journaliste du service politique. Ce matin, on s’est demandé ce que pouvait faire une ville, une administration pour aider sa population. Illustration au pôle énergie logements de la ville de Soignies. Baptiste Gillot est parti en reportage avec Eric Deffet, du service politique.

« Taxer les surprofits, pratiquer la sobriété : on peut déjà commencer par là. » Ce sont les conseils d’Esther Duflo, prix Nobel d’économie, pour faire face à la crise. L’économiste franco-américaine est spécialiste de la lutte contre la pauvreté. Elle a écrit plusieurs livres très pédagogiques, notamment pour expliquer la pauvreté aux enfants et à leurs parents. Le Soir l’a rencontrée pour mieux comprendre comment traverser ces temps difficiles. Un entretien que vous pouvez lire sur tous nos supports, réalisé par notre éditorialiste en chef Béatrice Delvaux.

