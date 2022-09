Le dépistage du cancer du sein bientôt recommandé dès 45 ans

La Belgique, qui le propose à partir de 50 ans, devra s’adapter aux exigences de l’Europe qui vient de complètement revoir ses recommandations pour la détection de six des cancers les plus répandus.

Il est urgent d’agir. Et il est urgent d’agir maintenant. En 2035, si des contre-mesures ne sont pas prises à tous les étages de la lutte contre le cancer, la maladie deviendra la première cause de mortalité en Europe. Aujourd’hui déjà, elle touche un Européen sur deux au cours de sa vie et elle a emporté 1,3 million de vies en Europe en 2020, soit trois fois plus que le covid-19 cette même année. Ce n’est pas un hasard si la Commission européenne, par la voix de sa présidente Ursula von der Leyen, a fait du cancer, une de ses priorités en présentant un grand plan de bataille en 2021. Mais un volet restait à écrire, celui du dépistage dont les dernières recommandations remontaient… à 2003, une éternité dans le domaine qui a connu d’importantes avancées ces vingt dernières années.