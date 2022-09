A Anvers, le Musée royal des Beaux-Arts se dévoile après un long et coûteux lifting (photos)

Au premier abord, rien n’a changé. La façade majestueuse, le vaste hall, le grand escalier, la verrière, les fresques… tout est là comme si le Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers (KMSKA) n’avait jamais fermé ses portes durant onze longues années. On voit bien que tout a été nettoyé, restauré, remis à neuf mais on s’attendait à un choc, un bouleversement, une révolution. C’est autre chose qui nous est proposé, de manière plus délicate et plus subtile.

Contrairement à bon nombre de musées anciens se dotant de nouvelles ailes contrastant avec l’architecture d’origine, le KMSKA, vu de l’extérieur, est toujours pareil à lui-même. Pourtant de nouveaux espaces ont bel et bien été créés mais on a utilisé pour cela les quatre anciens patios, au centre de l’édifice. Le « nouveau musée » conçu par KAAN Architecten est donc à la fois au cœur de l’ensemble et totalement différent du reste.