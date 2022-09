Contre «l’arme de la faim» du Kremlin, la levée du blocus d’Odessa ne suffira pas

L’accord pour libérer les stocks céréaliers des ports ukrainiens reste fragile et temporaire. La Commission européenne insiste : les « corridors de solidarité », par route, rail, fleuve, « sont là pour rester ». La crise des prix alimentaires est au cœur des débats – et des dissensions – cette semaine à l’ONU.

L’accord russo-ukrainien pour débloquer les montagnes de céréales ukrainiennes bloquées par la guerre dans les ports ukrainiens passera-t-il l’hiver ? Le doute est permis, au moment où les forces du Kremlin multiplient les frappes sur les infrastructures civiles ukrainiennes, où Moscou menace d’annexer de nouveaux territoires après la Crimée et tape urbi et orbi sur le clou de son narratif, selon lequel ce seraient les sanctions occidentales qui sont responsables de la crise des prix alimentaires – et non son agression de l’Ukraine.