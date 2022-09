Décès d’Elizabeth II : plus de 25 millions de téléspectateurs britanniques ont suivi les funérailles

Selon la BBC, un pic de 25,3 millions de téléspectateurs a été atteint à 12h25, heure locale, sur BBC One, BBC Two et ITV, a indiqué mardi la chaîne publique. A cette heure, 13h25 heure belge, le cercueil de la reine Elizabeth II a été porté hors de l’abbaye de Westminster.