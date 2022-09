Le retour de la grippe conjugué au covid, une «twindémie» qui inquiète

L’automne signe le retour des virus saisonniers, comme l’influenza (responsable de la grippe), mais aussi du coronavirus qui, à la faveur des températures en baisse, se propage davantage dès lors que l’on reste à l’intérieur. De l’autre côté du globe, l’Australie sort d’ailleurs de l’hiver et d’une épidémie conjuguée de covid et de grippe, la pire en cinq ans… « L’activité grippale dans l’hémisphère sud peut indiquer ce à quoi il faut s’attendre dans l’hémisphère nord. Or les données en provenance de l’Australie ne sont pas très rassurantes », expose le virologue Marc Van Ranst (KULeuven). Pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, « la grippe est non seulement de retour, mais la saison grippale en Australie a été particulièrement virulente et le nombre de cas de coronavirus est parti en flèche ».