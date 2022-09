«Tout le monde en Europe s’inquiète de la présence de Meloni au gouvernement», reconnaît… Meloni

Avec nous au pouvoir, fini de rire ! » Dimanche 11 septembre, place du Dôme, à Milan. Giorgia Meloni tient meeting. Et met l’Union européenne en garde : priorité aux intérêts nationaux italiens ! Italy First, en quelque sorte… La patronne des Fratelli d’Italia (FdI), putative nouvelle cheffe du gouvernement de la « Botte », n’ignore pas que l’accession au pouvoir d’une coalition de droite/extrême droite à Rome ne laisse pas indifférent dans les institutions de l’UE, pas plus que dans les chancelleries européennes. Parmi les motifs d’inquiétude : le passé néofasciste de FdI, le « natalisme » de Meloni, les accointances pro-Poutine de Salvini ou encore un programme économique jugé « impayable ». Un vent souverainiste, voire eurosceptique, pourrait souffler sur l’Italie, un pays historiquement attaché à la construction européenne.