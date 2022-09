Une présentatrice s’exprime à la télévision russe: «Nous aurions dû lancer une attaque nucléaire lors des funérailles d’Elizabeth II»

Olga Skabeyeva, la présentatrice de télévision russe a déclaré : « Nous aurions dû lancer une attaque nucléaire lors des funérailles de la reine Elizabeth II. Toutes les personnalités importantes y étaient », selon les informations de Het Laatste Nieuws.

Un commentaire qui n’a pas fait l’unanimité au sein du studio d’information. Un député russe et ancien commandant de l’armée, Andrey Gurulyov a notamment affirmé : « Nous deviendrions des parias encore plus grands que nous le sommes déjà. Et pourquoi devrions-nous mener une attaque nucléaire contre l’Ukraine ? Il faut pouvoir y habiter plus tard. »