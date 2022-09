Les gens du voyage menacent d’attaquer la Wallonie en justice

A l’approche de l’hiver, le bras de fer se poursuit entre le Comité national des gens du voyage et le gouvernement wallon. Au point que l’avocat des premiers nommés menace l’autorité d’une action en justice. « La situation des gens du voyage en Wallonie, non conforme au droit international, ne s’améliore pas », regrette Me Jacques Fierens. « Mes clients songent déjà avec appréhension à l’hiver et ils se demandent où ils pourront séjourner dans des conditions décentes, d’octobre à février. » Dans un courrier qu’il a envoyé cet été au ministre-président wallon Elio Di Rupo, l’homme de loi annonçait que « si le gouvernement ne souhaite pas entrer en dialogue, je n’aurai d’autre choix que de conseiller à l’ASBL d’intenter d’urgence l’action en justice déjà évoquée dans ma lettre du 23 mai ».