L’Atlético Madrid va expulser les ’socios’ qui ont proféré des insultes racistes contre Vinicius

L’Atlético « condamne fermement les chants inadmissibles qu’une minorité de supporters a lancés devant le stade avant le derby », peut-on lire dans le communiqué. « Ces chants provoquent une énorme répulsion et indignation et nous ne laisserons aucun individu se cacher derrière nos couleurs pour proférer des insultes à caractère raciste ou xénophobe ».

L’Atlético indique avoir contacté les autorités pour offrir une « collaboration maximale dans l’enquête sur les événements qui ont eu lieu à l’extérieur du stade et pour leur demander d’identifier les personnes qui y ont participé afin de procéder à l’expulsion immédiate de ceux qui sont des ’socios’ du club », à savoir des supporters possédant une part du club.

Les incidents sont survenus dimanche au stade Metropolitano. Des supporters de l’Atletico ont scandé « Tu es un singe, Vinicius, tu es un singe » avant et pendant la victoire 1-2 du Real. Des projectiles, dont des briquets, ont aussi été lancés sur lui et son compatriote brésilien Rodrygo alors qu’ils célébraient un but.

Ces incidents font suite à la polémique née des propos de l’agent de joueurs Pedro Bravo. Jeudi dernier, lors de l’émission Chiringuito Show, il avait déclaré que Vinicius devrait arrêter de « faire le singe » lors de ses célébrations de buts.

Ce communiqué survient alors que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, supporter de l’Atlético, avait reproché au club de ne pas avoir pris position.