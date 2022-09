Les magasins vont couper l’éclairage et baisser la température

En pleine crise énergétique, des changements très visibles interviendront dans de nombreux magasins à partir du 1er octobre. C’est du moins le vif souhait de Comeos, la fédération du commerce organisé sous forme de chaînes, qui travaille depuis des semaines au lancement d’une initiative sectorielle pour répondre à la flambée de la facture de gaz et d’électricité. D’ores et déjà, des dizaines d’enseignes se sont engagées à suivre cette action baptisée Responsible Commerce (« commerce responsable »). Supermarchés, espaces de mode ou de beauté, spécialistes de l’électronique et de l’électroménager, magasins de bricolage et de décoration, experts du jouet ou encore du livre… ce sont en tout des centaines – voire de milliers – de magasins qui seront concernés.