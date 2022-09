Le Standard et William Balikwisha négocient une prolongation de contrat!

Deux assists pour Philip Zinckernagel et un but, inscrit après un centre parfait de Nicolas Raskin, pour clôturer le festival liégeois : à ceux qui lui avaient longtemps reproché des statistiques insuffisantes au poste de médian offensif qu’il occupe, William Balikwisha a opposé, dimanche face au FC Bruges, un solide démenti. « À l’Académie, on disait souvent qu’il était trop fort pour les Espoirs mais pas assez pour l’équipe première », nous avait expliqué, en préface du choc face au champion en titre, Éric Deflandre, qui avait dirigé le petit Belgo-Congolais. « Du coup, les entraîneurs hésitaient à miser sur lui. Et puis, s’il était intéressant dans les dribbles et les transitions, il ne marquait pas beaucoup et délivrait trop peu de passes décisives. Cela a pu en dissuader certains… »