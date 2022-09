European Open: trois anciens lauréats en Grand Chelem à Anvers

Dans moins d’un mois (du 16 au 23 octobre), Anvers fera à nouveau la fête du tennis en Belgique avec, déjà, la 7e édition de l’European Open (ATP 250) qui parvient encore à réunir cette année une très belle affiche.

Ce mardi, les organisateurs ont annoncé, en plus de la présence déjà confirmée de Stan Wawrinka et Dominic Thiem, celle d’Andy Murray ! Ils seront donc trois anciens vainqueurs en Grand Chelem à la Lotto Arena. On se souvient du terrible choc Wawrinka-Murray en finale de l’édition 2019, ce qui reste, à ce jour, le 43e et dernier titre de l’Écossais. Le Polonais Hubert Hurkacz sera un top-10 attendu à Anvers, au même titre que le Canadien Felix Auger-Aliassime (13e) qui vient de battre Carlos Alcaraz en Coupe Davis ! Diego Schwartzman (17e) est devenu un fidèle d’Anvers où il a déjà disputé, et perdu… trois finales dont celle de l’an dernier, contre un fantastique Jannik Sinner.