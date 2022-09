Mondial féminin de basket: objectif médaille pour les Cats

Cinquième nation mondiale, la Belgique aborde ce deuxième Mondial consécutif avec de vraies ambitions. Ce jeudi, face à l’ogre américain, elle débutera la compétition avec un nouveau coach et un groupe jugé plus homogène que par le passé.

À force, on en viendrait presque à banaliser leurs exploits XXL. À ne pas considérer comme exceptionnel le simple fait de voir les Belgian Cats – entendez l’équipe nationale féminine de basket – s’immiscer parmi les 12 meilleures nations mondiales et ce, pour la troisième fois consécutive après le Mondial en 2018 et les Jeux olympiques en 2021. Et avec des ambitions, encore bien ! « On peut aller cherche une médaille si on preste à notre meilleur niveau », comme l’a récemment concédé depuis l’Australie la meneuse liégeoise Julie Allemand.