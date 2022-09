F1: le GP de Belgique avancé au cœur de l’été

On savait depuis le dernier Grand Prix de Belgique que Francorchamps était sauvé pour 2023, mais qu’il avait perdu sa date « historique » (et préférée) du dernier week-end d’août au profit des organisateurs du GP des Pays-Bas. On avait ensuite compris que la première date de repli envisagée au 23 juillet, en pleine Fête nationale et en concurrence frontale avec les Francofolies de Spa, avait été repoussée au 30 juillet… la date initialement bloquée par les organisateurs des 24 Heures de Spa, qui hésitent désormais entre début juillet et… fin août pour recaser cet autre temps fort du tracé ardennais. Tout cela a été validé mardi par le Conseil mondial de la FIA.